Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министры финансов G7 обсудили, как усилить давление на РФ для прекращения войны

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 09:49
Министры финансов G7 обсудили, как усилить давление на РФ для прекращения войны
фото: getty images

Министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие меры по усилению давления на Россию с целью прекращения ее войны против Украины. В частности, договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина Канады, которая председательствует в G7

Детали: Сообщается, что причиной проведения этой встречи G7 стала все более агрессивная позиция России, включая недавние бомбардировки в Украине и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня.

Реклама:

"G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность России финансировать свою войну", – говорится в сообщении.

Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, а также изучить другие механизмы, которые бы позволили еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", – говорится также в сообщении.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

G7санкцииРосcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
видео, фотоИз-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент
Все новости...
G7
США созывает G7 для обсуждения экономического давления на РФ
FT: США призывают G7 ввести высокие тарифы для Китая и Индии из-за закупки нефти в России
Главы МИД стран G7 проведут виртуальную встречу
Последние новости
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
23:21
Трамп снова отсрочил бан на TikTok, несмотря на анонсированное "соглашение" с Китаем
23:03
Почти полторы сотни боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб
22:37
Зеленский предполагает, что Польша не сможет спасти людей, если будет массированная атака со стороны РФ
22:21
фотоБывшего вратаря "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконного пересечения границы
22:15
Как прошел театральный фестиваль "Мельпомена Таврии" в прифронтовом городе: интервью
22:13
Израиль возмущен планами Еврокомиссии о санкциях против него из-за наступления в Газе
22:06
На острове Хортица в Запорожье бушует масштабный пожар
22:00
Экономические новости 16 сентября: новый прожиточный минимум, обстрелы "Эпицентра"
21:50
В Умани будет действовать новая система уплаты турсбора для паломников
Все новости...
Реклама:
Реклама: