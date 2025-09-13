Усі розділи
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 13 вересня 2025, 13:29
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фото: facebook ООН

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй переважною більшістю проголосувала за схвалення декларації, в якій викладені "відчутні, обмежені в часі і незворотні кроки" на шляху до вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями за принципом "двох держав". Резолюція отримала 142 голоси "за" і 10 "проти", а 12 країн утрималися.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Декларація на семи сторінках є результатом міжнародної конференції в ООН у липні, організованої Саудівською Аравією та Францією, присвяченій конфлікту, що триває десятиліттями. Сполучені Штати та Ізраїль бойкотували цей захід.

Голосування відбулося напередодні зустрічі світових лідерів 22 вересня в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН високого рівня, на якій Британія, Франція, Канада, Австралія та Бельгія, як очікується, офіційно визнають палестинську державу.

Декларація, схвалена 193 членами Генеральної Асамблеї, засуджує атаки проти Ізраїлю, здійснені палестинськими бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року, які спровокували війну в Газі.

Вона також засуджує напади Ізраїлю на цивільне населення і цивільну інфраструктуру в Газі, облогу і голод, "які призвели до руйнівної гуманітарної катастрофи і кризи у сфері захисту".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що резолюція забезпечила міжнародну ізоляцію ХАМАС.

"Вперше сьогодні Організація Об'єднаних Націй прийняла текст, який засуджує його за його злочини і закликає до капітуляції і роззброєння", – сказав він у своєму повідомленні.

Резолюцію підтримали всі арабські держави Перської затоки.

Проти проголосували Ізраїль і США, а також Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай і Тонга.

У декларації, схваленій резолюцією, йдеться про те, що війна в Газі "повинна закінчитися негайно" і про підтримку розгортання тимчасової міжнародної стабілізаційної місії, санкціонованої Радою Безпеки ООН.

Сполучені Штати охарактеризували голосування як "ще один помилковий і несвоєчасний рекламний трюк", який підриває серйозні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення конфлікту.

Ізраїль, який давно критикує ООН за те, що вона не засудила ХАМАС поіменно за напади 7 жовтня, відкинув декларацію як однобоку і назвав голосування театром.

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції у пʼятницю виступили зі спільною заявою у звʼязку з ударом Ізраїлю по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі.

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даними ЗМІ, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

У Білому домі сказали, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість після удару, але назвали ліквідацію лідерів ХАМАС "гідною метою".

Удар відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.

ООНБлизький СхідПалестинаІзраїль
