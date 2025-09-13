Україну огорне вересневе тепло, на заході накрапатиме

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі: Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 20-25°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 вересня найвища температура вдень була 30,8 в 1903р., найнижча вночі 2,2 в 1889 році.

У понеділок, 15 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях місцями короткочасні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.