Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україну огорне вересневе тепло, на заході накрапатиме

Станіслав ПогоріловСубота, 13 вересня 2025, 13:49
Україну огорне вересневе тепло, на заході накрапатиме
фото: getty images

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі: Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Реклама:

Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 20-25°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 вересня найвища температура вдень була 30,8 в 1903р., найнижча вночі 2,2 в 1889 році.

614РЕКЛАМА:

У понеділок, 15 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях місцями короткочасні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
погода
У суботу в Україні без опадів, у неділю на заході пройдуть дощі
В Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі
На заході України очікуються дощі та грози, у Києві й на сході – без опадів
Останні новини
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
23:21
Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: