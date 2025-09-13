Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украину окутает сентябрьское тепло, на западе поморосит

Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 13:49
Украину окутает сентябрьское тепло, на западе поморосит
фото: getty images

По прогнозам синоптиков, в Украине в воскресенье, 14 сентября, без осадков, только на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Реклама:

Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей 12-17°; днем 20-25°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 14 сентября самая высокая температура днем была 30,8 в 1903 году, самая низкая ночью 2,2 в 1889 году.

РЕКЛАМА:

В понедельник, 15 сентября, в Украине без осадков, только в западных областях местами кратковременные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 13-18°; днем 20-25°, на западе страны 16-21°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссияне проникли в Ямполь в Донецкой области, в селе идут бои
Туск заявил, что над правительственными зданиями в Варшаве летал дрон
обновленоВ Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, еще один пострадал
Пренебрежение целостностью Украины: в МИД отреагировали на встречу Лукашенко с коллаборационистом Сальдо
Из Германии экстрадировали обвиняемую по делу о продаже за бесценок земли в Закарпатье
ЕС завершил скрининг по последнему кластеру переговоров с Украиной о вступлении
Все новости...
погода
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди
На западе Украины ожидаются дожди и грозы, в Киеве и на востоке – без осадков
Последние новости
00:50
В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
00:42
видео, обновленоПострадавшие и масштабный пожар – в ОВА показали последствия вражеской атаки на Запорожье
00:27
Третий Гран тур Вингегора, первый подиум Пидкока. Итоги велогонки Вуэльта-2025
00:22
В Черногории назревает кризис из-за нехватки судей Конституционного суда
23:39
обновленоРоссияне проникли в Ямполь в Донецкой области, в селе идут бои
23:32
В прокат вышел фильм "Медовый месяц": стоит ли на него пойти
23:19
Новости экономики 15 сентября: делегацию США знакомят с недрами Украины, проект госбюджета-2026
22:57
Звезда UFC Макгрегор уже не идет на выборы президента Ирландии
22:54
16 детей за неделю спасли из российской оккупации
22:45
Axios: Нетаньяху предупредил Трампа о ударе по руководству ХАМАС в Катаре
Все новости...
Реклама:
Реклама: