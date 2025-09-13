Украину окутает сентябрьское тепло, на западе поморосит

По прогнозам синоптиков, в Украине в воскресенье, 14 сентября, без осадков, только на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей 12-17°; днем 20-25°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 14 сентября самая высокая температура днем была 30,8 в 1903 году, самая низкая ночью 2,2 в 1889 году.

В понедельник, 15 сентября, в Украине без осадков, только в западных областях местами кратковременные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 13-18°; днем 20-25°, на западе страны 16-21°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.