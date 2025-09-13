У Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних

У польській Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.

Джерело: посол України в Польщі Василь Боднар у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні, у переддень великого християнського свята — Воздвиження Чесного Хреста, ми дізналися про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Легниці.

Посольство України в Республіці Польща вже у терміновому порядку надіслало ноту до МЗС Республіки Польща, а Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронних органів із вимогою вжити всіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців".

Деталі: Посол висловив своє занепокоєння та обурення української громади у Польщі.

"Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення – вироків суду згідно із законодавством Польщі", – закликав Боднар.

"Закликаю польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов", – наголосив він.

Що передувало: У серпні повідомлялося, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали революційний червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

Поліція Польщі 13 серпня заявила про затримання двох 17-річних українців, які, як стверджується, малювали червоно-чорні прапори та залишали "бандерівські гасла" на будівлях і у місцях пам’яті жертв Волинської трагедії.