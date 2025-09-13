Все разделы
В Польше с украинской церкви срезали крест, посол Украины требует наказания виновных

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 17:37
Украинская церковь в Легнице, фото: Боднар в Facebook

В польском городе Легница неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Источник: посол Украины в Польше Василий Боднар в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня, в канун великого христианского праздника — Воздвижения Честного Креста, мы узнали о том, что неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы в Легнице.

Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников".

Детали: Посол выразил свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше.

"Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда в соответствии с законодательством Польши", – призвал Боднар.

"Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", – подчеркнул он.

Что предшествовало: В августе сообщалось, что в Польше расследуют инцидент с памятником жертвам Волынской трагедии, на котором нарисовали революционный красно-черный флаг ОУН и оставили надпись "Слава УПА".

Полиция Польши 13 августа заявила о задержании двух 17-летних украинцев, которые, как утверждается, рисовали красно-черные флаги и оставляли "бандеровские лозунги" на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии.

Польшацерковьпровокации
