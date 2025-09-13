25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти

В этом году 16 сентября исполняется 25 лет со дня ужасной новости об убийстве журналиста, общественного деятеля, основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе. В память о Георгии состоится ряд мероприятий в разных городах Украины.

Приглашаем присоединиться, чтобы почтить память Георгия и продолжать воплощать в жизнь те принципы и ценности, за которые он отдал жизнь.

Программа будет дополняться — приглашаем следить за обновлениями и социальными сетями Премии имени Георгия Гонгадзе.

Панихида у могилы Георгия Гонгадзе

У могилы убитого журналиста во дворе церкви Николая Набережного на Подоле митрополит ПЦУ Епифаний проведет панихиду. Доступ к могиле будет открыт в течение дня.

Начало панихиды: 16 сентября, 16:00

Место: Киев, улица Григория Сковороды, 12

Акция памяти

Традиционно 16 сентября в Киеве на Контрактовой площади состоится акция памяти Георгия Гонгадзе. С речью выступит Мирослава Гонгадзе — общественная деятельница, журналистка, эксперт по международной политике, член Наблюдательного совета Украинского института, старший советник по вопросам Украины Института государственной эффективности в Вашингтоне, жена Георгия. Также на акции выступят друзья и коллеги журналиста.

Во время мероприятия мы вспомним всех погибших медийщиков, а также тех, кого Россия до сих пор незаконно удерживает в неволе.

Начало акции: 16 сентября, 12:00

Место: Киев, Контрактовая площадь

Мозаика Дон Кихота

К символической и болезненной дате, дню похищения и гибели журналиста Георгия Гонгадзе — 16 сентября — мы решили создать мозаику в сотрудничестве с художественным объединением "Затирка" и разместить ее в арке дома, где он когда-то жил.

На мозаике изображен литературный герой Мигеля Де Сервантеса — Дон Кихот, которого четверть века назад Георгий Гонгадзе выбрал символом основанного им онлайн-издания "Украинская правда".

Над мозаикой работали художники: Семен Майданюк, Максим, Владислав Власюк, Ольга Чикало, при поддержке Татьяны Тадай и Анастасии Лелюк.

Открытие мозаики состоится 16 сентября в 10:00 по адресу: ул. Большая Васильковская 67/7, вход в арку дома.

Выставка "Дневник Георгия Гонгадзе"

Во время акции в Киеве будет представлена уличная экспозиция "Дневник Георгия Гонгадзе". Это серия знаковых цитат Георгия с объяснениями контекста и иллюстрациями украинских художников Инги Леви и Антона Логова.

Экспозицию также можно будет увидеть в других городах:

Львов — открытие 16 сентября в 12:00 на площади Рынок. В открытии примут участие журналистка, медиаменеджер, лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе 2024 года Татьяна Трощинская и медиакритик, креативный директор Lviv Media Forum Отар Довженко.

Одесса — открытие 16 сентября в 12:00 в Городском саду.

Экспозиции в трех городах будут доступны в течение всей недели памяти.

Профессиональные диалоги

Премия имени Георгия Гонгадзе в рамках Недели памяти проводит серию встреч "Профессиональные диалоги". Мероприятия открыты не только для студентов, но и для широкой общественности всех заинтересованных (при условии предварительной регистрации). Встречи предусматривают как лекционную часть, так и активное взаимодействие с аудиторией. Это уже второй сезон проекта "Профессиональные диалоги".

Встреча с Татьяной Трощинской

Журналистка, медиаменеджер, лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе 2024 года.

Тема: "Эмоции, боль, этика и память"

Львов, УКУ, Центр Шептицкого (ул. Стрыйская, 29а), ауд. 127 (Парковая)

16 сентября, 18:00

Вход свободный при предварительной регистрации: https://forms.gle/HdHwF9vtjsUuTjzi8

Встреча с Мирославой Гонгадзе

Общественная деятельница, журналистка и эксперт по международной политике, член Наблюдательного совета Украинского института, старший советник по вопросам Украины Института государственной эффективности, мозгового центра в Вашингтоне.

Тема: "Свобода, правда и ответственность: 25 лет после убийства Георгия Гонгадзе — что это значит для украинской демократии сегодня"

Киево-Могилянская бизнес-школа (ул. Волошская, 8/5, корпус 4, этаж 4, ауд. 410)

17 сентября, 18:30

Вход свободный при предварительной регистрации: https://forms.gle/Y1kk74rMw48cMVDJA

Встреча с Севгиль Мусаевой

Главный редактор "Украинской правды"

Тема: "Ветряные мельницы и Дон Кихоты. О наследии Гонгадзе и "Украинской правде""

КНУ имени Шевченко, Ильенко 36/1, Институт журналистики, ауд. 23

18 сентября, 14:10

Вход свободный при предварительной регистрации: https://forms.gle/xHxi8QSA8GCorgqo8

Встреча с Ольгой Руденко

Главный редактор и соучредитель The Kyiv Independent, финалистка Премии Гонгадзе 2024 и 2025 годов.

Тема: "Как рассказывать о Украине миру так, чтобы мир слышал: опыт крупнейшего украинского англоязычного медиа The Kyiv Independen"

Киев, ул. Преображенская, 6/4, кампус Мариупольского государственного университета, зал заседаний.

19 сентября, 15:30.

Вход свободный при предварительной регистрации: https://forms.gle/adX7fBGBHBbEKjWQ6

Урок памяти

Команда Премии имени Георгия Гонгадзе совместно с ОО "Вчися" разработала урок по истории и гражданскому образованию: "Дело Гонгадзе: когда один голос громче системы". Урок рассчитан на учащихся 9–11 классов. Любое учебное заведение Украины может получить материалы и провести его, заполнив форму.

Онлайн-музей Георгия Гонгадзе

Команда Премии имени Георгия Гонгадзе приступает к работе над созданием онлайн-музея Георгия Гонгадзе. Цель — создать виртуальное пространство, где будут храниться артефакты, статьи, видео, тексты и воспоминания о Георгии как о важной фигуре в украинской общественно-политической жизни, человеке, который буквально изменил ход истории.

Мы призываем присоединиться к созданию музея людей, которые лично знали Георгия, частных коллекционеров, музеи и архивы. Все свидетельства, артефакты, записи и документы имеют большое значение.

Если у вас есть чем поделиться или есть идеи — напишите нам: gongadzeprize@gmail.com

Серия лекций

Просветительское пространство "Хартия-Хаб" совместно с историком и военнослужащим 2-го корпуса НГУ "Хартия" Вахтангом Кипиани проведут серию лекций в Киеве, Полтаве, Львове и Ивано-Франковске, посвященных Георгию Гонгадзе. Речь пойдет о значении его деятельности для формирования украинского сознания.

Полтава, 10 сентября в 18:00. Хартия-Хаб, ул. Черновола, 7Б

Киев, 13 сентября в 16:00. Хартия-Хаб, ул. Шота Руставели, 39/41

Львов, 15 сентября в 18:00. Мариуполь Реборн, ул. Ференца Листа, 6

Ивано-Франковск, 16 сентября в 17:00. Книжный магазин "Сенс" на "Промприладе"

Вход свободный.

Регистрация: linktr.ee/khatiiahub

***

Неделя памяти реализована при поддержке Международного фонда "Возрождение" и Taiwan Foundation for Democracy.

Информационные партнеры мероприятия: Украинский ПЕН, "Украинская правда", семья Георгия Гонгадзе, Киево-Могилянская бизнес-школа, Институт массовой информации, 5 канал, "Суспільне", "Радио Свобода", "Детектор медиа", Центр прав человека ZMINA, Lviv Media Forum. А также ZAXID.NET во Львове и Море Людей, Мост, Интент в Одессе.

Организационные партнеры в Киеве — Киево-Могилянская бизнес-школа, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Мариупольский государственный университет, Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства, организационные партнеры во Львове — Украинский католический университет, Школа журналистики и коммуникаций УКУ, Львовский городской совет, организационные партнеры в Одессе — ОО "Вышиванковый фестиваль".