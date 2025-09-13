Сікорський розкритикував ідею "гарантій безпеки" для України: Не бачу охочих воювати з РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій безпеки для України через відсутність охочих воювати з РФ, і запропонував відмовитися від цього терміну.

Джерело: Сікорський у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Сікорський заявив, що Україна, на його переконання, "вже має гарантії, нехай вони і називаються "запевненнями" у Будапештському меморандумі". У разі надання інших, більш конкретних гарантій вони не спрацюють, переконаний він.

Міністр нагадав, що мета безпекових гарантій для України, які обговорюються стримувати Росію від нової агресії: "Мовляв, якщо ви нападете на того, кому надані гарантії (тобто на Україну – ЄП), ми розпочнемо війну на його захист".

Пряма мова: "Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хочете воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих. Але у міжнародних відносинах немає нічого гіршого, ніж надати гарантії, яким немає довіри".

Деталі: Сікорський закликав визнати, що йдеться не про гарантії для України.

"Зараз ми говоримо не про гарантії, а про моніторинг миру і посилення України", – підкреслив він.

Сікорський також закликав сконцентруватися на військовій допомозі Україні замість переговорів про безпекові гарантії.

"Я боюся, що ця самопоглинаюча дискусія руйнує і демобілізує політиків від більш термінової задачі – пошуку грошей для України на 2026 і 2027 роки", – пояснив він.

Виступ Сікорського змусив публічно опонувати йому дипрадника президента України, заступника голови ОПУ Ігоря Жовкву.

"Будь ласка, забудьмо цей ганебний Будапештський меморандум. Це не найкращий приклад, точніше, це один з найгірших прикладів домовленостей щодо безпеки України", – заявив він, зауваживши, що впевнений у дієвості ідей про гарантії Україні, які зараз обговорюються.

Раніше у польському уряді неодноразово заявляли, що не надсилатимуть війська в Україну навіть після встановлення миру.

Детально читайте у аналітичній статті "Які гарантії безпеки готують для України держави Європи та США"