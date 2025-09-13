Сикорский раскритиковал идею "гарантий безопасности" для Украины: Не вижу желающих воевать с РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не верит в действенность каких-либо гарантий безопасности для Украины из-за отсутствия желающих воевать с РФ, и предложил отказаться от этого термина.

Источник: Сикорский в выступлении на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Сикорский заявил, что Украина, по его убеждению, "уже имеет гарантии, пусть они и называются "заверениями" в Будапештском меморандуме". В случае предоставления других, более конкретных гарантий, они не сработают, убежден он.

Министр напомнил, что цель обсуждаемых гарантий безопасности для Украины сдерживать Россию от новой агрессии: "Мол, если вы нападете на того, кому предоставлены гарантии (то есть на Украину – ЕП), мы начнем войну в его защиту".

Прямая речь: "То есть если мы предоставляем гарантии безопасности Украине – мы говорим, что можем начать войну против России. И я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией – может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих. Но в международных отношениях нет ничего хуже, чем предоставить гарантии, которым нет доверия".

Детали: Сикорский призвал признать, что речь идет не о гарантиях для Украины.

"Сейчас мы говорим не о гарантиях, а о мониторинге мира и усилении Украины", – подчеркнул он.

Сикорский также призвал сконцентрироваться на военной помощи Украине вместо переговоров о гарантиях безопасности.

"Я боюсь, что эта самопоглощающая дискуссия разрушает и демобилизирует политиков от более срочной задачи – поиска денег для Украины на 2026 и 2027 годы", – пояснил он.

Выступление Сикорского заставило публично оппонировать ему дипрадника президента Украины, заместителя председателя ОПУ Игоря Жовкву.

"Пожалуйста, давайте забудем этот позорный Будапештский меморандум. Это не лучший пример, точнее, это один из худших примеров договоренностей по безопасности Украины", – заявил он, отметив, что уверен в действенности идей о гарантиях Украине, которые сейчас обсуждаются.

