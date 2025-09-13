"Унікальна ситуація": Віцепрем'єр розповів, як Україна йтиме до ЄС, поки діє вето Угорщини

На рівні ЄС існує домовленість про те, як проводити зближення з Україною за умови, поки Угорщина не перегляне своє вето, заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

Джерело: Качка у коментарі журналістам на полях щорічної зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Качка пояснив, що для України (а також для Молдови) ЄС погодився застосувати унікальний підхід, який не застосовувався для держав Західних Балкан, які також стикалися із вето та певними вимогами з боку одного або кількох своїх сусідів.

"Традиційна політика ЄС полягає в тому, що треба таку державу-члена умовляти, і поки ти її не вмовиш, ти заблокований. Можеш бути заблокований два тижні, а можеш – 10 років", – пояснив він.

3а цим традиційним підходом, на час блокування зупиняються також технічні підготовчі процеси. Між тим, стосовно України цей підхід не працює: зокрема, вже відомо, коли завершується скринінг останнього кластера.

"У нас унікальна ситуація: держави-члени, і Єврокомісія говорять, що у випадку з Україною не має бути зупинки... Зокрема держави-члени мають визначати так звані "бенчмарки" (умови для відкриття кластерів), не чекаючи угорців Це дійсно унікальна історія", – розповів він.

Окрім спільної роботи Києва і Брюсселя з визначення бенчмарків, відбувається підготовка національної програми адаптації права ЄС та інші процеси, додав віцепрем'єр.

Утім, без одностайності всіх членів ЄС неможливо завершити роботу юридично.

"Коли Угорщина змінить свою позицію, тоді буде формальне голосування – і за відкриття кластера, і, можливо, відразу ж за закриття (певних переговорних глав – ЄП), всі узгоджені зараз бенчмарки будуть виконані", – пояснив він.

Качка також додав, що в ЄС готуються і до варіантів ухвалення певних рішень, не чекаючи на зміни позиції Будапешта. "Переважна більшість, ледь не всі країни-члени ЄС і сам Євросоюз готові до відкриття кластерів, навіть якщо Угорщина не приєднається до цієї позиції",– заявив він.

Що передувало: На початку вересня міністри ЄС у ЄС обговорили поступ в переговорах про членство в умовах угорського вето.

Цього тижня в Єврокомісії закликали відкрити перший кластер з Україною "без зволікань".

Перед цим Україна і ЄС почали скринінг за останнім кластером переговорів про вступ.