"Уникальная ситуация": вице-премьер рассказал, как Украина будет идти в ЕС, пока действует вето Венгрии

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 21:42
Тарас Качка, фото Future Publishing via Getty Images

На уровне ЕС существует договоренность о том, как проводить сближение с Украиной при условии, пока Венгрия не пересмотрит свое вето, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка.

Источник: Качка в комментарии журналистам на полях ежегодной встречи Yalta European Strategy в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Качка пояснил, что для Украины (а также для Молдовы) ЕС согласился применить уникальный подход, который не применялся для государств Западных Балкан, которые также сталкивались с вето и определенными требованиями со стороны одного или нескольких своих соседей.

"Традиционная политика ЕС заключается в том, что надо такое государство-член уговаривать, и пока ты его не уговоришь, ты заблокирован. Можешь быть заблокирован две недели, а можешь – 10 лет", – пояснил он.

Согласно этому традиционному подходу, на время блокировки останавливаются также технические подготовительные процессы. Между тем, применительно к Украине этот подход не работает: в частности, уже известно, когда завершается скрининг последнего кластера.

"У нас уникальная ситуация: государства-члены, и Еврокомиссия говорят, что в случае с Украиной не должно быть остановки... В частности государства-члены должны определять так называемые "бенчмарки" (условия для открытия кластеров), не дожидаясь венгров Это действительно уникальная история", – рассказал он.

Кроме совместной работы Киева и Брюсселя по определению бенчмарков, происходит подготовка национальной программы адаптации права ЕС и другие процессы, добавил вице-премьер.

Впрочем, без единодушия всех членов ЕС невозможно завершить работу юридически.

"Когда Венгрия изменит свою позицию, тогда будет формальное голосование – и за открытие кластера, и, возможно, сразу же за закрытие (определенных переговорных глав – ЕП), все согласованные сейчас бенчмарки будут выполнены", – пояснил он.

Качка также добавил, что в ЕС готовятся и к вариантам принятия определенных решений, не дожидаясь изменения позиции Будапешта. "Подавляющее большинство, едва ли не все страны-члены ЕС и сам Евросоюз готовы к открытию кластеров, даже если Венгрия не присоединится к этой позиции",– заявил он.

Что предшествовало: В начале сентября министры ЕС в ЕС обсудили прогресс в переговорах о членстве в условиях венгерского вето.

На этой неделе в Еврокомиссии призвали открыть первый кластер с Украиной "без проволочек".

Перед этим Украина и ЕС начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении.

