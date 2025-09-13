Росіяни найбільше атакували на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 158 боєзіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни здійснили 39 атак, на Новопавлівському – 30.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак. Бої точилися у районі Мирного та в напрямку Куп’янська і Петропавлівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 з 17 спроб наступу. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 10 разів штурмували позиції захисників в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити українські підрозділи. Активність – у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. Бої продовжуються в трьох локаціях.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції захисників, водночас завдав авіаударів в районах населених пунктів Козацьке та Інгулець.