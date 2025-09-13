Россияне больше всего атаковали на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 158 боестолкновений, в частности на Покровском направлении россияне осуществили 39 атак, на Новопавловском – 30.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголовки и в направлении Хатнего, Одрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник осуществил восемь атак. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголове, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставок. Одно боевое столкновение продолжается.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении украинские воины отбили 14 из 17 попыток наступления. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 10 раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 39 попыток потеснить украинские подразделения. Активность – в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономичное, Лесовка, Покровск, Зверовое, Котлыно, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины ликвидировали 86 и ранили 55 оккупантов, уничтожили 19 БПЛА и повредили автомобиль и девять укрытий личного состава врага.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Железнодорожному.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции защитников, одновременно нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец.