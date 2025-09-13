Держсекретар США ще не впевнений, що російські дрони навмисно спрямували в Польщу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі незрозуміло, чи російські БпЛА були націлені саме на Польщу, в якій опинилися 10 вересня.

Джерело: Рубіо у коментарі журналістам перед відльотом до Ізраїлю та Великої Британії, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Без сумніву: дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи були дрони націлені саме на Польщу".

Деталі: Разом з тим, Рубіо назвав вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі неприйнятним.

"Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій", – заявив він.

Рубіо зазначив, що якщо дрони були націлені на Польщу, "якщо докази вказують на це, то, очевидно, це буде кроком, що призведе до значного загострення ситуації".

"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – додав він.

Передісторія: