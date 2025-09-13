Усі розділи
Держсекретар США ще не впевнений, що російські дрони навмисно спрямували в Польщу

Катерина ТищенкоСубота, 13 вересня 2025, 23:41
Марко Рубіо, фото Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі незрозуміло, чи російські БпЛА були націлені саме на Польщу, в якій опинилися 10 вересня.

Джерело: Рубіо у коментарі журналістам перед відльотом до Ізраїлю та Великої Британії, повідомляє Reuters

Пряма мова: "Без сумніву: дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи були дрони націлені саме на Польщу".

Деталі: Разом з тим, Рубіо назвав вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі неприйнятним.

"Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій", – заявив він.

Рубіо зазначив, що якщо дрони були націлені на Польщу, "якщо докази вказують на це, то, очевидно, це буде кроком, що призведе до значного загострення ситуації".

"Є й інші можливості, але я думаю, що ми хотіли б отримати всі факти і проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж робити конкретні висновки", – додав він.

Передісторія:

  • У ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна.
  • Cпецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.

