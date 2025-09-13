Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что пока неясно, были ли российские БпЛА нацелены именно на Польшу, в которой оказались 10 сентября.
Источник: Рубио в комментарии журналистам перед отлетом в Израиль и Великобританию, сообщает Reuters
Прямая речь: "Без сомнения: дроны были запущены намеренно. Вопрос заключается в том, были ли дроны нацелены именно на Польшу".
Детали: Вместе с тем, Рубио назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши неприемлемым.
"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий", – заявил он.
Рубио отметил, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства указывают на это, то, очевидно, это будет шагом, который приведет к значительному обострению ситуации".
"Есть и другие возможности, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", — добавил он.
Предыстория:
- В ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши Польши "по ошибке".
- Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.
- Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши.