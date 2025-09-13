Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу

Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 23:41
Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Марко Рубіио, фото Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что пока неясно, были ли российские БпЛА нацелены именно на Польшу, в которой оказались 10 сентября.

Источник: Рубио в комментарии журналистам перед отлетом в Израиль и Великобританию, сообщает Reuters

Прямая речь: "Без сомнения: дроны были запущены намеренно. Вопрос заключается в том, были ли дроны нацелены именно на Польшу".

Реклама:

Детали: Вместе с тем, Рубио назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши неприемлемым.

"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий", – заявил он.

Рубио отметил, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства указывают на это, то, очевидно, это будет шагом, который приведет к значительному обострению ситуации".

РЕКЛАМА:

"Есть и другие возможности, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", — добавил он.

Предыстория:

  • В ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши Польши "по ошибке".
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.
  • Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши.

ПольшабеспилотникиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Польша
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Сикорский раскритиковал идею "гарантий безопасности" для Украины: Не вижу желающих воевать с РФ
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина из-за дронов над Украиной
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: