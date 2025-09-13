Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что пока неясно, были ли российские БпЛА нацелены именно на Польшу, в которой оказались 10 сентября.

Источник: Рубио в комментарии журналистам перед отлетом в Израиль и Великобританию, сообщает Reuters

Прямая речь: "Без сомнения: дроны были запущены намеренно. Вопрос заключается в том, были ли дроны нацелены именно на Польшу".

Детали: Вместе с тем, Рубио назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши неприемлемым.

"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий", – заявил он.

Рубио отметил, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства указывают на это, то, очевидно, это будет шагом, который приведет к значительному обострению ситуации".

"Есть и другие возможности, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", — добавил он.

