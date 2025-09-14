Рубіо обговорить з Нетаньягу можливість Ізраїлю анексувати Західний берег Йордану

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Ізраїлю планує обговорити з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу можливість анексії частини окупованого Західного берега річки Йордан.

Джерело: Axios з посиланням на джерела в адміністраціях США та Ізраїлю

Деталі: За інформацією видання, Нетаньягу ще не ухвалив остаточного рішення щодо анексії та її масштабів. Прем’єр-міністр Ізраїлю прагне з’ясувати, чи готовий президент США Дональд Трамп підтримати цей крок.

Об’єднані Арабські Емірати вже попередили Вашингтон та Тель-Авів, що такий сценарій підірве мирний договір між ОАЕ та Ізраїлем, загрожуватиме Авраамовим угодам, а також підірве надії президента Трампа на їх розширення.

Зустрічі Рубіо з Нетаньяху заплановані на неділю та понеділок. Ізраїльський високопосадовець зазначив, що прем’єр хоче дізнатися, наскільки США готові дозволити Ізраїлю діяти у відповідь на визнання Палестинської держави, зокрема в питанні анексії.

Двоє ізраїльських чиновників повідомили Axios, що під час приватних розмов Рубіо дав зрозуміти: він не проти анексії, і адміністрація Трампа не перешкоджатиме цьому.

Останніми днями в Білому домі та Державному департаменті відбулося кілька внутрішніх зустрічей з цього питання, щоб визначити офіційну позицію, яка не залишить місця для різних тлумачень позиції США.

В останні дні в Білому домі та Державному департаменті відбулися кілька внутрішніх нарад, на яких обговорювали офіційну позицію США. За словами американського чиновника, ключове побоювання полягає в тому, що анексія "Західного берега" може призвести до краху Авраамових угод і заплямувати спадщину Трампа.

Контекст: Західний берег річки Йордан є основною частиною палестинських територій, на які палестинці спираються у своїх прагненнях до створення незалежної держави. Разом зі Східним Єрусалимом та Сектором Гази він розглядається як фундамент для майбутньої Палестини.

Територія перебуває під окупацією Ізраїлю з 1967 року, після Шестиденної війни. Тут проживають близько 3 мільйонів палестинців і понад пів мільйона ізраїльських поселенців. Водночас Ізраїль активно розширює свої поселення, що міжнародне право та більшість країн світу вважають незаконним, адже вони зводяться на окупованій землі.

Питання статусу Західного берега є одним із ключових у близькосхідному конфлікті. Анексія цієї території Ізраїлем означала б юридичне закріплення контролю над нею та фактичне поховання перспективи створення палестинської держави. Саме тому більшість країн світу вважають такий крок незаконним і загрозливим для миру в регіоні.

