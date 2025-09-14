Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег

Иван ДьяконовВоскресенье, 14 сентября 2025, 01:04
Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег
Марко Рубио и Беньямин Нетаньяху. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Израиль планирует обсудить с премьер-министром Беньямином Нетаньяху возможность аннексии части оккупированного Западного берега реки Иордан.

Источник: Axios со ссылкой на источники в администрациях США и Израиля

Детали: По информации издания, Нетаньяху еще не принял окончательного решения об аннексии и ее масштабах. Премьер-министр Израиля стремится выяснить, готов ли президент США Дональд Трамп поддержать этот шаг.

Реклама:

Объединенные Арабские Эмираты уже предупредили Вашингтон и Тель-Авив, что такой сценарий подорвет мирный договор между ОАЭ и Израилем, будет угрожать Авраамовым соглашениям, а также подорвет надежды президента Трампа на их расширение.

Встречи Рубио с Нетаньяху запланированы на воскресенье и понедельник. Израильский чиновник отметил, что премьер хочет узнать, насколько США готовы позволить Израилю действовать в ответ на признание Палестинского государства, в частности в вопросе аннексии.

Двое израильских чиновников сообщили Axios, что во время частных разговоров Рубио дал понять: он не против аннексии, и администрация Трампа не будет препятствовать этому.

РЕКЛАМА:

В последние дни в Белом доме и Государственном департаменте состоялось несколько внутренних встреч по этому вопросу, чтобы определить официальную позицию, которая не оставит места для различных толкований позиции США.

В последние дни в Белом доме и Государственном департаменте состоялись несколько внутренних совещаний, на которых обсуждали официальную позицию США. По словам американского чиновника, ключевое опасение заключается в том, что аннексия "Западного берега" может привести к краху Авраамовых соглашений и запятнать наследие Трампа.

Контекст: Западный берег реки Иордан является основной частью палестинских территорий, на которые палестинцы опираются в своих стремлениях к созданию независимого государства. Вместе с Восточным Иерусалимом и Сектором Газа он рассматривается как фундамент для будущей Палестины.

Территория находится под оккупацией Израиля с 1967 года, после Шестидневной войны. Здесь проживают около 3 миллионов палестинцев и более полумиллиона израильских поселенцев. В то же время Израиль активно расширяет свои поселения, что международное право и большинство стран мира считают незаконным, ведь они возводятся на оккупированной земле.

Вопрос статуса Западного берега является одним из ключевых в ближневосточном конфликте. Аннексия этой территории Израилем означала бы юридическое закрепление контроля над ней и фактическое захоронение перспективы создания палестинского государства. Именно поэтому большинство стран мира считают такой шаг незаконным и угрожающим для мира в регионе.

Предыстория:

  • 12 сентября Генеральная Ассамблея ООН приняла "Нью-Йоркскую декларацию", подготовленную Францией и Саудовской Аравией. Документ призывает к необратимому курсу на создание палестинского государства. За декларацию проголосовали 142 страны, против – 10, среди которых США и Израиль. Еще 12 государств воздержались.
  • Израиль, который давно критикует ООН за то, что она не осудила ХАМАС поименно за нападения 7 октября, отверг декларацию как однобокую и назвал голосование театром.

СШАИзраильПалестина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
США
Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа
Косиняк-Камыш: Польша поддержит санкционные шаги Трампа против России
Госсекретарь США еще не уверен, что российские дроны намеренно направили в Польшу
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: