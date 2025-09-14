Рубио обсудит с Нетаньяху возможность Израиля аннексировать Западный берег

Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Израиль планирует обсудить с премьер-министром Беньямином Нетаньяху возможность аннексии части оккупированного Западного берега реки Иордан.

Источник: Axios со ссылкой на источники в администрациях США и Израиля

Детали: По информации издания, Нетаньяху еще не принял окончательного решения об аннексии и ее масштабах. Премьер-министр Израиля стремится выяснить, готов ли президент США Дональд Трамп поддержать этот шаг.

Объединенные Арабские Эмираты уже предупредили Вашингтон и Тель-Авив, что такой сценарий подорвет мирный договор между ОАЭ и Израилем, будет угрожать Авраамовым соглашениям, а также подорвет надежды президента Трампа на их расширение.

Встречи Рубио с Нетаньяху запланированы на воскресенье и понедельник. Израильский чиновник отметил, что премьер хочет узнать, насколько США готовы позволить Израилю действовать в ответ на признание Палестинского государства, в частности в вопросе аннексии.

Двое израильских чиновников сообщили Axios, что во время частных разговоров Рубио дал понять: он не против аннексии, и администрация Трампа не будет препятствовать этому.

В последние дни в Белом доме и Государственном департаменте состоялось несколько внутренних встреч по этому вопросу, чтобы определить официальную позицию, которая не оставит места для различных толкований позиции США.

Контекст: Западный берег реки Иордан является основной частью палестинских территорий, на которые палестинцы опираются в своих стремлениях к созданию независимого государства. Вместе с Восточным Иерусалимом и Сектором Газа он рассматривается как фундамент для будущей Палестины.

Территория находится под оккупацией Израиля с 1967 года, после Шестидневной войны. Здесь проживают около 3 миллионов палестинцев и более полумиллиона израильских поселенцев. В то же время Израиль активно расширяет свои поселения, что международное право и большинство стран мира считают незаконным, ведь они возводятся на оккупированной земле.

Вопрос статуса Западного берега является одним из ключевых в ближневосточном конфликте. Аннексия этой территории Израилем означала бы юридическое закрепление контроля над ней и фактическое захоронение перспективы создания палестинского государства. Именно поэтому большинство стран мира считают такой шаг незаконным и угрожающим для мира в регионе.

