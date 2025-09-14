Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму

У ніч на 14 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу пусків балістичних ракет з тимчасово окупованого Росією Криму. В низці областей оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!".

Реклама:

Деталі: Через ймовірну атаку у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Оновлено: Через 17 хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги.