Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму
Неділя, 14 вересня 2025, 01:24
У ніч на 14 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу пусків балістичних ракет з тимчасово окупованого Росією Криму. В низці областей оголосили повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!".
Реклама:
Деталі: Через ймовірну атаку у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Оновлено: Через 17 хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги.