Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму

Іван Д'яконовНеділя, 14 вересня 2025, 01:24
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму
мапа: alerts.in.ua

У ніч на 14 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу пусків балістичних ракет з тимчасово окупованого Росією Криму. В низці областей оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!".

Деталі: Через ймовірну атаку у низці регіонів оголошено повітряну тривогу. 

Оновлено: Через 17 хвилин було оголошено відбій повітряної тривоги.

повітряна тривогаракетний удар
