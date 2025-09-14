Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма

В ночь на 14 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе пусков баллистических ракет с временно оккупированного Россией Крыма. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!".

Детали: Из-за вероятной атаки в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Через 17 минут был объявлен отбой воздушной тревоги.