Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
Воскресенье, 14 сентября 2025, 01:24
В ночь на 14 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе пусков баллистических ракет с временно оккупированного Россией Крыма. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!".
Детали: Из-за вероятной атаки в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Обновлено: Через 17 минут был объявлен отбой воздушной тревоги.