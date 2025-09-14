Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма

Иван ДьяконовВоскресенье, 14 сентября 2025, 01:24
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма
карта: alerts.in.ua

В ночь на 14 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе пусков баллистических ракет с временно оккупированного Россией Крыма. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!".

Реклама:

Детали: Из-за вероятной атаки в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Через 17 минут был объявлен отбой воздушной тревоги.

воздушная тревогаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ
Российские беспилотники во время атаки на Украину могли залететь в воздушное пространство Польши
Россия атаковала Украину ударными БПЛА: В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: