Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва змінено маршрути низки поїздів

"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Згідно з повідомленням компанії, через пошкодження інфраструктури біля Києва, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

"Наразі ми дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад", – зазначили в "Укрзалізниці".

Станом на 00:17 затримуються такі рейси:

№9/10 Київ-Пасажирський – Будапешт-Ньюгаті (+28 хв);

№203/204 Київ-Пасажирський – Ясіня (+25 хв);

№749/750 Київ-Пасажирський – Відень Головний (+20 хв);

№35/36 Перемишль Головний – Одеса-Головна (+19 хв);

№51/52 Перемишль Головний – Київ-Пасажирський (+19 хв);

№139/140 Київ-Пасажирський – Кам’янець-Подільський (+16 хв);

№257/258 Ясіня – Кропивницький (+14 хв);

№723/724 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський (+10 хв);

№63/64 Львів – Харків-Пасажирський (+8 хв);

№111/112 Львів – Ізюм (+8 хв).

Дослівно: "Замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди прямуватимуть через Коростень.

В обʼїзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 – через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Так, поїзд №23 Київ – Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.

Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ – Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів – Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів".

Передісторія: