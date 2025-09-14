Усі розділи
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва змінено маршрути низки поїздів

Іван Д'яконовНеділя, 14 вересня 2025, 01:40
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва змінено маршрути низки поїздів
Ілюстративне фото: Getty Images

"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Згідно з повідомленням компанії, через пошкодження інфраструктури біля Києва, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

"Наразі ми дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад", – зазначили в "Укрзалізниці".

Станом на 00:17 затримуються такі рейси:

  • №9/10 Київ-Пасажирський – Будапешт-Ньюгаті (+28 хв);
  • №203/204 Київ-Пасажирський – Ясіня (+25 хв);
  • №749/750 Київ-Пасажирський – Відень Головний (+20 хв);
  • №35/36 Перемишль Головний – Одеса-Головна (+19 хв);
  • №51/52 Перемишль Головний – Київ-Пасажирський (+19 хв);
  • №139/140 Київ-Пасажирський – Кам’янець-Подільський (+16 хв);
  • №257/258 Ясіня – Кропивницький (+14 хв);
  • №723/724 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський (+10 хв);
  • №63/64 Львів – Харків-Пасажирський (+8 хв);
  • №111/112 Львів – Ізюм (+8 хв).

Дослівно: "Замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди прямуватимуть через Коростень. 

В обʼїзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 – через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Так, поїзд №23 Київ – Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.

Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ – Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів – Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів".

Передісторія:

  • В соцмережах зʼявилися повідомлення про вибухи на Київщині. Однак ані ДСНС, ані поліція поки не надали офіційної інформації.
  • Згодом в Київській ОВА заявили, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.
  • "В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався", – йдеться в повідомленні.

