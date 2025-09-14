Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва змінено маршрути низки поїздів
"Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"
Деталі: Згідно з повідомленням компанії, через пошкодження інфраструктури біля Києва, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
"Наразі ми дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад", – зазначили в "Укрзалізниці".
Станом на 00:17 затримуються такі рейси:
- №9/10 Київ-Пасажирський – Будапешт-Ньюгаті (+28 хв);
- №203/204 Київ-Пасажирський – Ясіня (+25 хв);
- №749/750 Київ-Пасажирський – Відень Головний (+20 хв);
- №35/36 Перемишль Головний – Одеса-Головна (+19 хв);
- №51/52 Перемишль Головний – Київ-Пасажирський (+19 хв);
- №139/140 Київ-Пасажирський – Кам’янець-Подільський (+16 хв);
- №257/258 Ясіня – Кропивницький (+14 хв);
- №723/724 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський (+10 хв);
- №63/64 Львів – Харків-Пасажирський (+8 хв);
- №111/112 Львів – Ізюм (+8 хв).
Дослівно: "Замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди прямуватимуть через Коростень.
В обʼїзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 – через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
Так, поїзд №23 Київ – Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення. Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.
Також буде розвернуто та відправлено зміненим маршрутом поїзд №139 Київ – Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів – Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів".
Передісторія:
- В соцмережах зʼявилися повідомлення про вибухи на Київщині. Однак ані ДСНС, ані поліція поки не надали офіційної інформації.
- Згодом в Київській ОВА заявили, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.
- "В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався", – йдеться в повідомленні.