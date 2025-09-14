Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов

"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом.

Источник: пресс-служба "Укрзалізниці"

Детали: По данным компании, из-за повреждения инфраструктуры возле Киева, ряд поездов, которые следуют через станцию Боярка, будет курсировать измененным маршрутом.

"Сейчас мы заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад", – отметили в "Укрзалізниці".

По состоянию на 00:17 задерживаются следующие рейсы:

№9/10 Киев-Пассажирский – Будапешт-Ньюгати (+28 мин);

№203/204 Киев-Пассажирский – Ясиня (+25 мин);

№749/750 Киев-Пассажирский – Вена Главный (+20 мин);

№35/36 Перемышль Главный – Одесса-Главная (+19 мин);

№51/52 Перемышль Главный – Киев-Пассажирский (+19 мин);

№139/140 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский (+16 мин);

№257/258 Ясиня – Кропивницкий (+14 мин);

№723/724 Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский (+10 мин);

№63/64 Львов – Харьков-Пассажирский (+8 мин);

№111/112 Львов – Изюм (+8 мин).

Дословно: "Вместо участка Здолбунов – Козятин-2 поезда будут следовать через Коростень.

В объезд участка Жмеринка – Фастов-1 – через Мироновку и Триполье-Днепровское.

Так, поезд №23 Киев – Хелм уже следует измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев заберет наш поезд 31 с последующей пересадкой.

Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов".

Предыстория: