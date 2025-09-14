Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом изменены маршруты ряда поездов
"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом.
Источник: пресс-служба "Укрзалізниці"
Детали: По данным компании, из-за повреждения инфраструктуры возле Киева, ряд поездов, которые следуют через станцию Боярка, будет курсировать измененным маршрутом.
"Сейчас мы заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад", – отметили в "Укрзалізниці".
По состоянию на 00:17 задерживаются следующие рейсы:
- №9/10 Киев-Пассажирский – Будапешт-Ньюгати (+28 мин);
- №203/204 Киев-Пассажирский – Ясиня (+25 мин);
- №749/750 Киев-Пассажирский – Вена Главный (+20 мин);
- №35/36 Перемышль Главный – Одесса-Главная (+19 мин);
- №51/52 Перемышль Главный – Киев-Пассажирский (+19 мин);
- №139/140 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский (+16 мин);
- №257/258 Ясиня – Кропивницкий (+14 мин);
- №723/724 Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский (+10 мин);
- №63/64 Львов – Харьков-Пассажирский (+8 мин);
- №111/112 Львов – Изюм (+8 мин).
Дословно: "Вместо участка Здолбунов – Козятин-2 поезда будут следовать через Коростень.
В объезд участка Жмеринка – Фастов-1 – через Мироновку и Триполье-Днепровское.
Так, поезд №23 Киев – Хелм уже следует измененным маршрутом через Коростень с задержкой, поезд будет ускорен для ее сокращения. Пассажиров со станции Бердичев заберет наш поезд 31 с последующей пересадкой.
Также будет развернут и отправлен измененным маршрутом поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов".
Предыстория:
- В соцсетях были сообщения о взрывах на Киевщине. Однако ни ГСЧС, ни полиция пока не предоставили официальной информации.
- Впоследствии в Киевской ОВА заявили, что взрывы, которые слышали жители области не связаны с воздушной атакой врага.
- "В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся", – говорится в сообщении.