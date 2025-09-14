Британія та США готуються підписати "революційну технологічну угоду" під час візиту Трампа

Велика Британія готова укласти "революційну" технологічну угоду зі США під час офіційного візиту президента Дональда Трампа, який розпочнеться наступного вівторка.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії

Деталі: Згідно з заявою уряду, угода передбачає стимулювання розвитку передових технологій, таких як штучний інтелект і квантові обчислення. Міністр технологій Ліз Кендалл зазначила, що ці технології змінять життя громадян, зокрема через нові методи лікування та покращення якості державних послуг.

Повідомляється, що Трамп планує розпочати свій триденний візит до Великої Британії у вівторок. Його супроводжуватиме делегація американських бізнесменів, серед яких керівники Nvidia та OpenAI.

Дженсен Хуанг з Nvidia і Сем Альтман з OpenAI під час візиту обіцяють підтримку інвестицій у британські центри обробки даних на мільярди доларів. Американський постачальник хмарних обчислювальних послуг CoreWeave також планує оголосити про свої інвестиції.

Крім того, інвестиції до 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 678 млн доларів) у британський ринок ЦОД планує зробити інвестиційна компанія BlackRock.