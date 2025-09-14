Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія та США готуються підписати "революційну технологічну угоду" під час візиту Трампа

Іван Д'яконовНеділя, 14 вересня 2025, 03:47
Британія та США готуються підписати революційну технологічну угоду під час візиту Трампа
Кір Стармер і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Велика Британія готова укласти "революційну" технологічну угоду зі США під час офіційного візиту президента Дональда Трампа, який розпочнеться наступного вівторка. 

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву міністерства науки, інновацій та технологій Великої Британії

Деталі: Згідно з заявою уряду, угода передбачає стимулювання розвитку передових технологій, таких як штучний інтелект і квантові обчислення. Міністр технологій Ліз Кендалл зазначила, що ці технології змінять життя громадян, зокрема через нові методи лікування та покращення якості державних послуг.

Реклама:

Повідомляється, що Трамп планує розпочати свій триденний візит до Великої Британії у вівторок. Його супроводжуватиме делегація американських бізнесменів, серед яких керівники Nvidia та OpenAI.

Дженсен Хуанг з Nvidia і Сем Альтман з OpenAI під час візиту обіцяють підтримку інвестицій у британські центри обробки даних на мільярди доларів. Американський постачальник хмарних обчислювальних послуг CoreWeave також планує оголосити про свої інвестиції.

Крім того, інвестиції до 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 678 млн доларів) у британський ринок ЦОД планує зробити інвестиційна компанія BlackRock.

Велика БританіяСШАтехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Відео, фотоЧерез пожежу в ужгородській лікарні загинув 74-річний пацієнт
Усі новини...
Велика Британія
Клаф, Марінакіс, Зінченко: усе про новий клуб найзірковішого українця в англійській Прем'єр-лізі
Глава МЗС Британії свій перший закордонний візит на посаді здійснює в Україну
Принц Гаррі приїхав до Києва на запрошення українського уряду
Останні новини
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
23:21
Трамп знову відстрочив бан на TikTok попри анонсовану "угоду" з Китаєм
23:03
Майже півтори сотні боїв відбулось на фронті від початку доби – Генштаб
22:37
Зеленський припускає, що Польща не зможе врятувати людей, якщо буде масована атака від РФ
22:21
фотоКолишнього воротаря "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконного перетину кордону
22:15
Як пройшов театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" у прифронтовому місті: інтерв'ю
22:13
Ізраїль обурений планами Єврокомісії щодо санкцій проти нього через наступ у Газі
22:06
На острові Хортиця в Запоріжжі вирує масштабна пожежа
22:00
Економічні новини 16 вересня: новий прожитковий мінімум, обстріли "Епіцентру"
21:50
В Умані діятиме нова система сплати турзбору для паломників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: