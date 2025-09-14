Великобритания и США готовятся подписать "революционное технологическое соглашение" во время визита Трампа

Великобритания готова заключить "революционное" технологическое соглашение с США во время официального визита президента Дональда Трампа, который начнется в следующий вторник.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление министерства науки, инноваций и технологий Великобритании

Детали: Согласно заявлению правительства, соглашение предусматривает стимулирование развития передовых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления. Министр технологий Лиз Кендалл отметила, что эти технологии изменят жизнь граждан, в частности через новые методы лечения и улучшения качества государственных услуг.

Сообщается, что Трамп планирует начать свой трехдневный визит в Великобританию во вторник. Его будет сопровождать делегация американских бизнесменов, среди которых руководители Nvidia и OpenAI.

Дженсен Хуанг из Nvidia и Сэм Альтман из OpenAI во время визита обещают поддержку инвестиций в британские центры обработки данных на миллиарды долларов. Американский поставщик облачных вычислительных услуг CoreWeave также планирует объявить о своих инвестициях.

Кроме того, инвестиции до 500 миллионов фунтов стерлингов (около 678 млн долларов) в британский рынок ЦОД планирует сделать инвестиционная компания BlackRock.