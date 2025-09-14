У США подали до суду на Roblox і Discord через сексуальну експлуатацію та самогубство підлітка

Мати 15-річного хлопця з Каліфорнії Ребека Даллас, ініціювала судовий позов проти компаній Roblox та Discord. Вона стверджує, що їхні "безвідповідальні та оманливі" дії призвели до сексуальної експлуатації та, як наслідок, до смерті її сина.

Джерело: NBC News

Деталі: У позові, поданому до Вищого суду округу Сан-Франциско, описується трагічна історія Ітана Далласа, якого охарактеризовано як "розумного, креативного хлопця, який любив ігри, стрімінг та спілкування з друзями онлайн". Він почав користуватися платформою Roblox у віці 9 років з дозволу батьків та з увімкненим батьківським контролем.

За твердженням адвокатів, у 12 років Ітан став жертвою "дорослого сексуального хижака", який видавав себе за дитину. Невинні розмови поступово переросли в обговорення сексуальних тем та обмін відвертим контентом.

Згодом зловмисник переконав хлопця вимкнути батьківський контроль і перейти для подальшого спілкування на платформу Discord. Там він "усе більше вимагав відвертих фото та відео", а згодом почав погрожувати їх оприлюднити.

"На жаль, Ітан зазнав незворотних страждань від цього досвіду й наклав на себе руки у віці 15 років", – зазначається в позові. Згідно з некрологом, підліток помер у квітні 2024 року.

Позов містить звинувачення у спричиненні смерті з необережності, шахрайстві, введенні в оману та невиконанні обов'язків щодо забезпечення безпеки користувачів. Основний аргумент полягає в тому, що якби Roblox і Discord впровадили належні заходи безпеки, зокрема перевірку віку та особи, трагедії можна було б уникнути.

Мати загиблого стверджує, що вважала платформи безпечними для своєї дитини, покладаючись на їхні власні заяви та налаштування батьківського контролю. Проте, як зазначається в позові, Roblox дозволив Ітану самостійно відключити батьківський контроль, а Discord – створити акаунт і спілкуватися з дорослими без будь-якого нагляду.

Після смерті сина сім'я дізналася від поліції, що чоловіка, який його схиляв, заарештували у Флориді за аналогічні злочини проти інших дітей, скоєні через ті ж самі платформи.

Roblox, яким щодня користуються 111 мільйонів користувачів, не має мінімального вікового обмеження та не вимагає перевірки віку при реєстрації. Хоча компанія заявляє, що діти мають отримувати дозвіл батьків, ніщо не заважає їм створювати акаунти самостійно. У відповідь на звинувачення, Roblox наголосив, що має "жорсткі вбудовані механізми безпеки" та постійно впроваджує нові функції для захисту користувачів.

Discord, популярна серед геймерів комунікаційна платформа, також не перевіряє вік та особу користувачів. Компанія має налаштування для захисту неповнолітніх, зокрема автоматичне сканування повідомлень на наявність відвертого контенту. Однак у позові стверджується, що платформа "переповнена сексуально відвертим контентом за участі дітей". У Discord заявили, що не коментують судові справи, але підкреслили свою "глибоку відданість безпеці".

Адвокатська фірма Anapol Weiss, що представляє інтереси матері загиблого хлопця, повідомила, що це вже дев'ятий подібний позов, поданий ними проти цих компаній. Ситуація привернула увагу й інших організацій. Національний центр протидії сексуальній експлуатації включив Roblox та Discord до свого списку "Брудної дюжини" за 2024 рік, стверджуючи, що вони сприяють та отримують прибуток від сексуальної експлуатації.

Крім того, розслідування NBC News у 2023 році виявило 35 випадків, коли дорослих притягували до відповідальності за злочини, пов'язані з використанням Discord. У серпні генеральний прокурор Луїзіани також подав позов проти Roblox, звинувативши платформу у створенні "ідеального місця для педофілів" через відсутність належних заходів безпеки.