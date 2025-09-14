В США подали в суд на Roblox и Discord из-за сексуальной эксплуатации и самоубийства подростка

Мать 15-летнего парня из Калифорнии Ребекка Даллас, инициировала судебный иск против компаний Roblox и Discord. Она утверждает, что их "безответственные и обманчивые" действия привели к сексуальной эксплуатации и, как следствие, к смерти ее сына.

Источник: NBC News

Детали: В иске, поданном в Высший суд округа Сан-Франциско, описывается трагическая история Итана Далласа, который охарактеризован как "умный, креативный парень, который любил игры, стриминг и общение с друзьями онлайн". Он начал пользоваться платформой Roblox в возрасте 9 лет с разрешения родителей и с включенным родительским контролем.

По утверждению адвокатов, в 12 лет Итан стал жертвой "взрослого сексуального хищника", который выдавал себя за ребенка. Невинные разговоры постепенно переросли в обсуждение сексуальных тем и обмен откровенным контентом.

Впоследствии злоумышленник убедил парня выключить родительский контроль и перейти для дальнейшего общения на платформу Discord. Там он "все больше требовал откровенных фото и видео", а затем начал угрожать их обнародовать.

"К сожалению, Итан испытал необратимые страдания от этого опыта и покончил с собой в возрасте 15 лет", – отмечается в иске. Согласно некрологу, подросток умер в апреле 2024 года.

Иск содержит обвинения в причинении смерти по неосторожности, мошенничестве, введении в заблуждение и невыполнении обязанностей по обеспечению безопасности пользователей. Основной аргумент заключается в том, что если бы Roblox и Discord внедрили надлежащие меры безопасности, в частности проверку возраста и личности, трагедии можно было бы избежать.

Мать погибшего утверждает, что считала платформы безопасными для своего ребенка, полагаясь на их собственные заявления и настройки родительского контроля. Однако, как отмечается в иске, Roblox позволил Итану самостоятельно отключить родительский контроль, а Discord – создать аккаунт и общаться со взрослыми без какого-либо надзора.

После смерти сына семья узнала от полиции, что мужчину, который его склонял, арестовали во Флориде за аналогичные преступления против других детей, совершенные через те же самые платформы.

Roblox, которым ежедневно пользуются 111 миллионов пользователей, не имеет минимального возрастного ограничения и не требует проверки возраста при регистрации. Хотя компания заявляет, что дети должны получать разрешение родителей, ничто не мешает им создавать аккаунты самостоятельно. В ответ на обвинения, Roblox отметил, что имеет "жесткие встроенные механизмы безопасности" и постоянно внедряет новые функции для защиты пользователей.

Discord, популярная среди геймеров коммуникационная платформа, также не проверяет возраст и личность пользователей. Компания имеет настройки для защиты несовершеннолетних, в частности автоматическое сканирование сообщений на наличие откровенного контента. Однако в иске утверждается, что платформа "переполнена сексуально откровенным контентом с участием детей". В Discord заявили, что не комментируют судебные дела, но подчеркнули свою "глубокую приверженность безопасности".

Адвокатская фирма Anapol Weiss, представляющая интересы матери погибшего парня, сообщила, что это уже девятый подобный иск, поданный ими против этих компаний. Ситуация привлекла внимание и других организаций. Национальный центр противодействия сексуальной эксплуатации включил Roblox и Discord в свой список "Грязной дюжины" за 2024 год, утверждая, что они способствуют и получают прибыль от сексуальной эксплуатации.

Кроме того, расследование NBC News в 2023 году выявило 35 случаев, когда взрослых привлекали к ответственности за преступления, связанные с использованием Discord. В августе генеральный прокурор Луизианы также подал иск против Roblox, обвинив платформу в создании "идеального места для педофилов" из-за отсутствия надлежащих мер безопасности.