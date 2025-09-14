Генштаб: На фронті відбулось 184 бойових зіткнення

За минулу добу 13 вересня на фронті відбулось 184 бойових зіткнення, з них 52 – на Покровському напрямку.

Генштабу ЗСУ станом на 8:00

"Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, зокрема скинув 163 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6325 дронів-камікадзе".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Мирного, Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 22 атаки на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Шахове та в бік Новопавлівки й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.