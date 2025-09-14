Все разделы
Генштаб: На фронте состоялось 184 боевых столкновения

Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 08:21

За минувшие сутки 13 сентября на фронте состоялось 184 боевых столкновения, из них 52 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 89 авиаударов, в частности сбросил 163 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 137 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6325 дронов-камикадзе".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Мирного, Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 22 атаки на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Екатериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Шахово и в сторону Новопавловки и Филиала.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 41 атаку на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малиевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
