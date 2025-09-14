ЗМІ: Трамп уже сумнівається у своїй здатності впливати на Путіна

Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Владіміра Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, схоже, засумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна, зазначає портал.

Він зізнався своїм наближеним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру, повідомило Axios джерело, що володіє прямою інформацією.

Місяць тому Трамп заявив, що Путін зіткнеться з серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків у напрямку миру.

Однак Путін не погодився на припинення вогню і навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І попри це Трамп не запровадив нових санкцій проти РФ.

Замість цього адміністрація США переклала відповідальність за тиск на Путіна на Європу, і почала вимагати від ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ та Китаю.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп написав у Truth Social, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".