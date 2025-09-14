Литовські прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі її навчань з РФ

У Литві розповіли про поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі проведення на території країни спільних з РФ військових навчань "Запад-2025".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: За даними прикордонників, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, провокацій не зафіксовано.

Реклама:

"Ситуація на литовсько-білоруському кордоні не змінилася. Можу сказати, що вона стабільна. На ділянці кордону з білоруського боку наші співробітники не фіксують жодної активності. На кордоні з Калінінградом також зберігається спокійна обстановка", – розповів глава Служби охорони державного кордону Рустамас Любаєвас.

За його словами, співробітники Служби охорони державного кордону не повідомляють про будь-яку додаткову активність на литовському кордоні.

"Провокацій поки що не зафіксовано", – заявив генерал Любаєвас у суботу незабаром після полудня.

614РЕКЛАМА:

Голова Служби охорони державного кордону поінформував також, що після того, як Польща тимчасово закрила кордон із Білоруссю, на литовському кордоні не зафіксовано збільшення транспортного потоку.

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід" розпочалися в п'ятницю вранці. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань – продемонструвати силу Заходу.

Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".