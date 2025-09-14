Усі розділи
Литовські прикордонники розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі її навчань з РФ

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 11:22
Кадри з навчань "запад-2025" - белта

У Литві розповіли про поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі проведення на території країни спільних з РФ військових навчань "Запад-2025".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: За даними прикордонників, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, провокацій не зафіксовано.

"Ситуація на литовсько-білоруському кордоні не змінилася. Можу сказати, що вона стабільна. На ділянці кордону з білоруського боку наші співробітники не фіксують жодної активності. На кордоні з Калінінградом також зберігається спокійна обстановка", – розповів глава Служби охорони державного кордону Рустамас Любаєвас.

За його словами, співробітники Служби охорони державного кордону не повідомляють про будь-яку додаткову активність на литовському кордоні.

"Провокацій поки що не зафіксовано", – заявив генерал Любаєвас у суботу незабаром після полудня.

Голова Служби охорони державного кордону поінформував також, що після того, як Польща тимчасово закрила кордон із Білоруссю, на литовському кордоні не зафіксовано збільшення транспортного потоку.

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід" розпочалися в п'ятницю вранці. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань – продемонструвати силу Заходу.

Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

