Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литовские пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью на фоне ее учений с РФ

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВоскресенье, 14 сентября 2025, 11:22
Литовские пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью на фоне ее учений с РФ
Кадры с учений «Запад-2025» — Белта

В Литве рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью на фоне проведения на территории страны совместных с РФ военных учений "Запад-2025".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Детали: По данным пограничников, сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная, провокаций не зафиксировано.

Реклама:

"Ситуация на литовско-белорусской границе не изменилась. Могу сказать, что она стабильна. На участке границы с белорусской стороны наши сотрудники не фиксируют никакой активности. На границе с Калининградом также сохраняется спокойная обстановка", – рассказал глава Службы охраны государственной границы Рустамас Любаевас.

По его словам, сотрудники Службы охраны государственной границы не сообщают о какой-либо дополнительной активности на литовской границе.

"Провокаций пока не зафиксировано", – заявил генерал Любаевас в субботу вскоре после полудня.

РЕКЛАМА:

Председатель Службы охраны государственной границы проинформировал также, что после того, как Польша временно закрыла границу с Беларусью, на литовской границе не зафиксировано увеличение транспортного потока.

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад" начались в пятницу утром. По данным Вооруженных сил Литвы, в учениях принимают участие около 30 тысяч военнослужащих. Цель учений – продемонстрировать силу Запада.

Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

ЛитваБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Литва
Балтийская лига и "Киев Кэпиталз": что ждать от украинского клуба в европейском чемпионате
В Литве будут звучать сирены при обнаружении опасных беспилотников
В Литве рассказали подробности о дроне, из-за которого не мог сесть самолет с президентом
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: