Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, місцями пройдуть дощі

Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 13:53
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, місцями пройдуть дощі
Гірський масив Свидовець у Карпатах. Фото - getty images

На більшості території України 15 вересня буде без опадів, у західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°. Вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

Реклама:

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

У вівторок, 16 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

614РЕКЛАМА:

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°. Вдень 20-25°, у західних областях 16-21°.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
погода
Україну огорне вересневе тепло, на заході накрапатиме
У суботу в Україні без опадів, у неділю на заході пройдуть дощі
В Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі
Останні новини
03:14
Росіяни атакували Черкащину дронами, є наслідки для критичної інфраструктури – ОВА
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: