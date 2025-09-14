В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, місцями пройдуть дощі
Неділя, 14 вересня 2025, 13:53
На більшості території України 15 вересня буде без опадів, у західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°. Вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.
В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
У вівторок, 16 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ.
Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°. Вдень 20-25°, у західних областях 16-21°.