В Украине в ближайшие сутки преимущественно без осадков, местами пройдут дожди

На большей части территории Украины 15 сентября будет без осадков, в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах ночью местами значительные дожди, кое-где грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-19°. Днем 20-25°, на западе страны 16-21°.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Во вторник, 16 сентября, в Украине без осадков, только в западных областях днем кратковременный дождь.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, на юге страны до 16°. Днем 20-25°, в западных областях 16-21°.