Бербок вважає, що миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після війни

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 15:07
Бербок вважає, що миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після війни
Анналена Бербок. Фото - Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Президентка Генеральної асамблеї ООН та колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок потенційно може уявити розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення перемир'я та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів ООН.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Колишня очільниця МЗС Німеччини Бербок, яку 9 вересня обрали президенткою Генасамблеї ООН, поділилася своїм баченням участі ООН у відновленні миру в Україні.

"Якщо мирний договір буде укладено, його потрібно закріпити найкращим чином. І якщо більшість держав-членів вирішать, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворці ООН – Ред.), то це, сподіваємося, забезпечить тривалий мир", – сказала вона.

Бербок зазначила, що такі миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки стосовно європейського континенту".

Нагадаємо, 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

А президент Володимир Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Коаліція нерішучих. Які гарантії безпеки готують для України держави Європи та США

ООНмиротворцідопомога Україні
