Санду заявила, що РФ націлилася на діаспору для впливу на вибори в Молдові

Уляна Кричковська, Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 18:13
Санду заявила, що РФ націлилася на діаспору для впливу на вибори в Молдові
Мая Санду, фото Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Джерело: Санду в коментарі Financial Times, пише "Європейська правда"

Деталі: Санду, яка покладалася на діаспору, щоб виграти другий термін минулого року і забезпечити голосування "за" членство країни в Європейському Союзі, заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

"Росіяни націлилися на діаспору", – сказала вона.

Санду звинуватила Москву у використанні російських православних священників для поширення пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

За оцінкою президентки країни, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році.

За словами Санду, тактика Росії зараз еволюціонує. Вона заазначила, що злочинці, які перебувають на зарплаті у Москви, зараз також використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях. 

"Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції", – сказала вона.

Вона наголосила, що з огляду на тиск, який чинить Росія, і загрози, з якими країна зіштовхується, інтеграція в ЄС є "єдиним способом для нас вижити як демократія".

"Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна змогли перейти до наступних етапів", – зазначила вона.

Санду назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.

Передісторія:

  • Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.
  • Опитування від iData, яке публікували 8 вересня, вказувало, що партію Санду підтримують менше 25% респондентів, а лідером рейтингів є проросійський "Патріотичний блок" Додона. 
  • Водночас 12 вересня писали, що опитування Міжнародного республіканського інституту щодо настроїв виборців у Молдові перед парламентськими виборами прогнозує майже 40% партії чинної президентки.

Дивіться також детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.

