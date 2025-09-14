Усі розділи
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення дронів і ракет над Україною

Уляна Кричковська, Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 18:48
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення дронів і ракет над Україною
Радослав Сікорський, фото Bloomberg via Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Джерело: Сікорський у коментарі німецьким ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Міністр вважає, що "варто подумати" про перехоплення російських безпілотників та ракет в повітряному просторі України.

"Технічно ми, як НАТО і ЄС, були б здатні це зробити, але це не рішення, яке Польща може прийняти самостійно, тільки разом зі своїми союзниками", – зазначив він.

Сікорський також запропонував скоординовані дії проти російського "тіньового флоту" в Балтійському морі. 

"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море", – зазначив він.

Сікорський пояснив це тим, що якщо хоча б один з російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі, затоне в Балтійському морі, – ЄС зіштовхнеться з "екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу".

Що передувало: Заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген закликав до реалізації програми закупівлі оборонних безпілотників після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

14 вересня польський президент Кароль Навроцький підписав рішення, яке дозволяє іноземним військовим силам залишатися на території його країни у межах Eastern Sentry.

ПольщабезпілотникиППО
