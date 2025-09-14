За день росіяни вбили чоловіка на Херсонщині, ще двоє людей поранені

Російські війська 14 вересня атакували Херсонську область, унаслідок чого загинув один мирний житель і ще двоє дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У Білозерці російський обстріл убив місцевого чоловіка. Він загинув на місці від смертельних поранень.

Також по медичну допомогу звернувся 47-річний житель села Інгулець, який постраждав під час авіаудару. У нього — мінно-вибухова травма та поранення гомілки. Чоловіку надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Окрім того, шпиталізовано 59-річну жительку Білозерки, яка постраждала від удару російського дрона. Вона отримала мінно-вибухову травму, струс мозку та контузію.