За день росіяни вбили чоловіка на Херсонщині, ще двоє людей поранені

Ольга КацімонНеділя, 14 вересня 2025, 19:07
За день росіяни вбили чоловіка на Херсонщині, ще двоє людей поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська 14 вересня атакували Херсонську область, унаслідок чого загинув один мирний житель і ще двоє дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: У Білозерці російський обстріл убив місцевого чоловіка. Він загинув на місці від смертельних поранень.

Також по медичну допомогу звернувся 47-річний житель села Інгулець, який постраждав під час авіаудару. У нього — мінно-вибухова травма та поранення гомілки. Чоловіку надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Окрім того, шпиталізовано 59-річну жительку Білозерки, яка постраждала від удару російського дрона. Вона отримала мінно-вибухову травму, струс мозку та контузію.

Херсонська областьросійсько-українська війнажертви
