За день россияне убили мужчину на Херсонщине, ещё двое людей ранены

Российские войска 14 сентября атаковали Херсонскую область, в результате чего погиб один мирный житель и ещё двое получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В Белозёрке российский обстрел убил местного мужчину. Он погиб на месте от смертельных ранений.

Также за медицинской помощью обратился 47-летний житель села Ингулец, пострадавший во время авиаудара. У него — минно-взрывная травма и ранение голени. Мужчине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, была госпитализирована 59-летняя жительница Белозёрки, которая пострадала от удара российского дрона. Она получила минно-взрывную травму, сотрясение мозга и контузию.