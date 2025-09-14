Усі розділи
Каллас прокоментувала дрон РФ у Румунії: Безрозсудна ескалація

Уляна Кричковська, Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 21:33
Каллас прокоментувала дрон РФ у Румунії: Безрозсудна ескалація
Кая Каллас, фото Getty Images

Очільниця зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас назвала безрозсудною ескалацією порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками.

Джерело: Каллас у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Ввечері 14 вересня Каллас заявила, що порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС.

Пряма мова: "Така безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом".

Що передувало: У суботу, 13 вересня, румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не вірить, що цей дрон опинився в повітряному просторі Румунії випадково.

