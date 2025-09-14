Каллас прокомментировала дрон РФ в Румынии: Безрассудная эскалация

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас назвала безрассудной эскалацией нарушение воздушного пространства Румынии российскими беспилотниками.

Источник: Каллас в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вечером 14 сентября Каллас заявила, что нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является очередным недопустимым нарушением суверенитета государства-члена ЕС.

Прямая речь: "Такая безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством".

Что предшествовало: В субботу, 13 сентября, румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не верит, что этот дрон оказался в воздушном пространстве Румынии случайно.