На фронті вже відбулося 173 бої, найгарячіше на трьох напрямках – Генштаб

На фронті з початку доби відбулося 173 бойові зіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни здійснили 39 атак, на Лиманському – 30, на Новопавлівському – 25.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 110 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

У неділю ворог вісім разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер триває три бойові зіткнення.

Вісім разів агресор намагався йти вперед на українські позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного; досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали сім ворожих атак у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Три бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій триває.

За попередніми підрахунками, у неділю на Покровському напрямку окупанти втратили 128 осіб убитими та пораненими.

На Новопавлівському напрямку оборонці вже відбили 25 ворожих атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Ще сім бойових зіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.