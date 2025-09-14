На фронте уже произошло 173 боя, наиболее интенсивные на трех направлениях – Генштаб

На фронте с начала суток произошло 173 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне осуществили 39 атак, на Лиманском – 30, на Новопавловском – 25.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиаударов, сбросил 15 управляемых бомб, осуществил 110 обстрелов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

В воскресенье враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска и в направлении Одрадного. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Восемь раз агрессор пытался продвигаться на украинские позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Киндрашовка, Купянск и Степная Новоселовка. Три вражеские атаки продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 30 российских атак, 11 из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении Ставок и вблизи населенных пунктов Шандриголове, Дерилове, Колодязи, Торское.

На Северском направлении украинские воины отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Дроновки, Выемки и Федоровки. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений с противником в районах Ступочек и Александро-Шультиного; до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Торецком направлении украинские войска отбили семь вражеских атак в районах Плещеевки, Катериновки и Степановки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 39 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лесовка, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новоукраинка, Филия, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 38 атак, один бой продолжается.

По предварительным подсчетам, в воскресенье на Покровском направлении оккупанты потеряли 128 человек убитыми и ранеными.

На Новопавловском направлении защитники уже отбили 25 вражеских атак вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Комышуваха, Ольговское. Еще семь боевых столкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили вражескую атаку вблизи Полтавки. Авиационные удары подверглись населенные пункты Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.