Встигніть подати свого кандидата для щорічного списку лідерів УП100. Cьогодні остання можливість

Цього року "Українська правда" втретє нагородить сотню українських лідерів, які суттєво впливають на розвиток нашої країни.

Кожен з вас також може запропонувати тих, хто, на вашу думку, заслуговує на це визнання. Серед них можуть бути ваші друзі, знайомі або рідні.

Після збору та аналізу всіх анкет, незалежні експерти оберуть найдостойніших кандидатів.

Також просимо коротко обґрунтувати, чому саме ці люди варті нагороди від УП.

Категорії, за якими проходитиме голосування: державне управління, захисники, суспільство, бізнес, спорт, культура.

Учасники рейтингу оцінюються за наступними критеріями:

внесок у перемогу та розбудову української державності;

вплив на суспільно-політичні процеси;

лідерство;

доброчесність;

медійність.

Кінцевий термін подачі заявок: 15 вересня.

Заповнюйте форму за посиланням