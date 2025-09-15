Все разделы
Станислав ПогориловПонедельник, 15 сентября 2025, 14:51
Успейте подать своего кандидата для ежегодного списка лидеров УП100. Сегодня последняя возможность

В этом году "Украинская правда" в третий раз наградит сотню украинских лидеров, которые существенно влияют на развитие нашей страны.

Каждый из вас также может предложить тех, кто, по вашему мнению, заслуживает этого признания. Среди них могут быть ваши друзья, знакомые или родные.

После сбора и анализа всех анкет независимые эксперты выберут самых достойных кандидатов.

Также просим кратко обосновать, почему именно эти люди достойны награды от УП.

Категории, по которым будет проходить голосование: государственное управление, защитники, общество, бизнес, спорт, культура.

Участники рейтинга оцениваются по следующим критериям:

  • вклад в победу и развитие украинской государственности;
  • влияние на общественно-политические процессы;
  • лидерство;
  • добропорядочность;
  • медийность.

Конечный срок подачи заявок: 15 сентября.

Заполняйте форму по ссылке

УП 100
