Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ малореалістичним

Іван Д'яконовПонеділок, 15 вересня 2025, 02:11
Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ малореалістичним
Папа Римський Лев XIV. Фото: Getty Images

Глава Католицької церкви, Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією наразі є малоймовірною.

Джерело: Лев XIV в інтерв'ю американському католицькому виданню Crux

Деталі: У розмові з журналістами Папа Лев XIV провів чітку межу між двома поняттями: "голос Святого Престолу, який закликає до миру, і роль посередника".

Реклама:

"Це зовсім різні речі, і друга, на мою думку, зараз набагато менш реалістична", – зазначив він.

Понтифік підкреслив, що Святий Престол від самого початку повномасштабного вторгнення докладає значних зусиль для збереження позиції нейтралітету. 

"Святий Престол від початку війни докладає великих зусиль, аби зберігати позицію, яка, як би не було важко, залишається справді нейтральною, а не "на боці" однієї зі сторін", – заявив Папа, визнаючи, що деякі його висловлювання могли бути "інтерпретовані по-різному".

614РЕКЛАМА:

За словами глави Ватикану, навіть коли лунали пропозиції провести переговори між Україною та Росією на території Ватикану чи в іншому церковному місці, він усвідомлював усі можливі наслідки такого кроку. 

Пряма мова: "Але, на мою думку, реалістично говорити про посередництво зараз – не на часі. Потрібно, щоб низка різних учасників тиснула достатньо сильно, аби воюючі сторони сказали: "Досить, давайте шукати інший спосіб розв’язати наші суперечки". 

Деталі: Незважаючи на складну ситуацію, Папа закликав не втрачати надію. 

"Я глибоко переконаний, що надію не можна втрачати ніколи. Я маю великі сподівання на людську природу", – наголосив він. 

"Є темний бік, є недобрі дійові особи, є спокуси. У будь-якому таборі, з будь-якої сторони можна знайти як добрі, так і не дуже добрі мотиви. І все ж важливо постійно заохочувати людей підноситися до вищих, справжніх цінностей – це має значення", – резюмував понтифік.

Передісторія: 

  • В травні Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату.

Папа Римськийпереговориросійсько-українська війнаВатикан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Папа Римський
Папа Римський канонізував першого міленіала: ним став 15-річний підліток з Італії
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Папа Римський згадав страждання України, Зеленський відреагував
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: