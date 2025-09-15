Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ малореалістичним

Глава Католицької церкви, Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Святого Престолу до миру, місія Ватикану як прямого посередника у війні між Україною та Росією наразі є малоймовірною.

Джерело: Лев XIV в інтерв'ю американському католицькому виданню Crux

Деталі: У розмові з журналістами Папа Лев XIV провів чітку межу між двома поняттями: "голос Святого Престолу, який закликає до миру, і роль посередника".

"Це зовсім різні речі, і друга, на мою думку, зараз набагато менш реалістична", – зазначив він.

Понтифік підкреслив, що Святий Престол від самого початку повномасштабного вторгнення докладає значних зусиль для збереження позиції нейтралітету.

"Святий Престол від початку війни докладає великих зусиль, аби зберігати позицію, яка, як би не було важко, залишається справді нейтральною, а не "на боці" однієї зі сторін", – заявив Папа, визнаючи, що деякі його висловлювання могли бути "інтерпретовані по-різному".

За словами глави Ватикану, навіть коли лунали пропозиції провести переговори між Україною та Росією на території Ватикану чи в іншому церковному місці, він усвідомлював усі можливі наслідки такого кроку.

Пряма мова: "Але, на мою думку, реалістично говорити про посередництво зараз – не на часі. Потрібно, щоб низка різних учасників тиснула достатньо сильно, аби воюючі сторони сказали: "Досить, давайте шукати інший спосіб розв’язати наші суперечки".

Деталі: Незважаючи на складну ситуацію, Папа закликав не втрачати надію.

"Я глибоко переконаний, що надію не можна втрачати ніколи. Я маю великі сподівання на людську природу", – наголосив він.

"Є темний бік, є недобрі дійові особи, є спокуси. У будь-якому таборі, з будь-якої сторони можна знайти як добрі, так і не дуже добрі мотиви. І все ж важливо постійно заохочувати людей підноситися до вищих, справжніх цінностей – це має значення", – резюмував понтифік.

