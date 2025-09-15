Папа Римский считает посредничество Ватикана между Украиной и РФ маловероятным

Глава Католической церкви, Папа Римский Лев XIV заявил, что, несмотря на постоянные призывы Святого Престола к миру, миссия Ватикана как прямого посредника в войне между Украиной и Россией пока маловероятна.

Источник: Лев XIV в интервью американскому католическому изданию Crux

Детали: В беседе с журналистами Папа Лев XIV провел четкую границу между двумя понятиями: "голос Святого Престола, призывающий к миру, и роль посредника".

"Это совершенно разные вещи, и вторая, по моему мнению, сейчас гораздо менее реалистична", – отметил он.

Понтифик подчеркнул, что Святой Престол с самого начала полномасштабного вторжения прилагает значительные усилия для сохранения позиции нейтралитета.

"Святой Престол с начала войны прилагает большие усилия, чтобы сохранить позицию, которая, как бы ни было трудно, остается действительно нейтральной, а не "на стороне" одной из сторон", – заявил Папа, признавая, что некоторые его высказывания могли быть "интерпретированы по-разному".

По словам главы Ватикана, даже когда звучали предложения провести переговоры между Украиной и Россией на территории Ватикана или в другом церковном месте, он осознавал все возможные последствия такого шага.

Прямая речь: "Но, по моему мнению, реалистично говорить о посредничестве сейчас – не время. Нужно, чтобы ряд различных участников оказал достаточно сильное давление, чтобы воюющие стороны сказали: "Хватит, давайте искать другой способ разрешить наши споры".

Детали: Несмотря на сложную ситуацию, Папа призвал не терять надежду.

"Я глубоко убежден, что надежду нельзя терять никогда. Я возлагаю большие надежды на человеческую природу", – подчеркнул он.

"Есть темная сторона, есть недобрые действующие лица, есть искушения. В любом лагере, с любой стороны можно найти как хорошие, так и не очень хорошие мотивы. И все же важно постоянно поощрять людей подниматься к высшим, истинным ценностям – это имеет значение", – резюмировал понтифик.

Предыстория: