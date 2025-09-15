Усі розділи
Трамп: Європа лише "говорить, а не діє" щодо санкцій проти Росії, продовжуючи купувати нафту

Іван Д'яконовПонеділок, 15 вересня 2025, 02:54
Трамп: Європа лише говорить, а не діє щодо санкцій проти Росії, продовжуючи купувати нафту
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії, заявивши, що вони лише "говорять, а не діють". Він підкреслив, що подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи та чи припинить купувати російські енергоносії.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1

Деталі: Відповідаючи на питання про можливе запровадження санкцій проти Росії з боку НАТО, президент Трамп заявив, що Альянс та Європа "не виконують свою роботу". Основною претензією глави Білого дому стало те, що європейські країни продовжують купувати енергоносії у РФ.

"Послухайте, Європа – вони мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну", – наголосив Трамп.

Він назвав санкції, які запроваджує Європа, "недостатньо жорсткими" і поставив умову для подальших дій з боку США. 

"Я готовий запроваджувати санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я", – зазначив президент.

Уточнюючи свою позицію, Трамп підтвердив, що очікує на синхронні або випереджувальні дії від європейських партнерів. 

"Ну, я готовий рухатися вперед, але вони також мають це зробити. Думаю, вони це зроблять. Але наразі вони лише говорять, а не діють", – зауважив Трамп.

Трамп категорично заявив, що домовленість з європейцями полягала у повній відмові від купівлі російських товарів. 

"Домовленість полягає в тому, що вони (європейці, – ред.) не повинні купувати в Росії – чи то природний газ, чи сигарети, мені байдуже", – наголосив президент.

Нагадування журналістів про його обіцянку запровадити "серйозні санкції" проти Росії президент прокоментував запевненням, що коли вони будуть введені, то виявляться "дуже, дуже сильними".

Передісторія:

  • 13 вересня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.
  • Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна "вичерпується".

ТрампсанкціїСШАросійсько-українська війна
