Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп: Европа только "говорит, но не действует" в отношении санкций против РФ, продолжая покупать нефть

Иван ДьяконовПонедельник, 15 сентября 2025, 02:54
Трамп: Европа только говорит, но не действует в отношении санкций против РФ, продолжая покупать нефть
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Он подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Источник: Трамп во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1

Детали: Отвечая на вопрос о возможном введении санкций против России со стороны НАТО, президент Трамп заявил, что Альянс и Европа "не выполняют свою работу". Основной претензией главы Белого дома стало то, что европейские страны продолжают покупать энергоносители у РФ.

Реклама:

"Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть в России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", – подчеркнул Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", – отметил президент.

РЕКЛАМА:

Уточняя свою позицию, Трамп подтвердил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", – отметил Трамп.

Трамп категорически заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что они (европейцы, – ред.) не должны покупать в России – будь то природный газ или сигареты, мне все равно", – подчеркнул президент.

На напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Предыстория:

  • 13 сентября Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они перестанут покупать российскую нефть.
  • Перед этим он в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".

ТрампсанкцииСШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Трамп
Трамп предупредил Израиль из-за ударов по Катару
Трамп о перспективах переговоров: "Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима"
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
Последние новости
05:40
За 35 км от границы с Украиной в РФ построили площадку для запуска дронов – OSINT
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: