Трамп: Европа только "говорит, но не действует" в отношении санкций против РФ, продолжая покупать нефть

Президент США Дональд Трамп обвинил европейцев в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Он подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители.

Источник: Трамп во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1

Детали: Отвечая на вопрос о возможном введении санкций против России со стороны НАТО, президент Трамп заявил, что Альянс и Европа "не выполняют свою работу". Основной претензией главы Белого дома стало то, что европейские страны продолжают покупать энергоносители у РФ.

"Послушайте, Европа – они мои друзья. Но они покупают нефть в России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", – подчеркнул Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", – отметил президент.

Уточняя свою позицию, Трамп подтвердил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", – отметил Трамп.

Трамп категорически заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что они (европейцы, – ред.) не должны покупать в России – будь то природный газ или сигареты, мне все равно", – подчеркнул президент.

На напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Предыстория: