Адміністрація Трампа готується вчетверте продовжити дедлайн для продажу TikTok – ЗМІ

Іван Д'яконовПонеділок, 15 вересня 2025, 05:32
Адміністрація Трампа готується вчетверте продовжити дедлайн для продажу TikTok – ЗМІ
Фото: Getty Images

Адміністрація президента Дональда Трампа 17 вересня, як очікується, вчетверте продовжить кінцевий термін, встановлений для китайської компанії ByteDance, щодо продажу або відокремлення американського бізнесу популярного додатку TikTok. 

Джерело: агентство Reuters з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією

Деталі: Це буде вже четверта відстрочка, надана президентом США у межах виконання закону, який початково вимагав від ByteDance продати американські активи до січня 2025 року. Після початку свого другого президентського терміну 20 січня, Трамп вирішив не застосовувати закон негайно, послідовно продовжуючи дедлайн до квітня, потім до червня, і востаннє – до вересня.

Позиція самого президента залишається невизначеною. Минулого місяця він заявляв про наявність американських покупців та можливість подальшого відтермінування, однак у неділю, 14 вересня, висловився неоднозначно. 

"Можливо, так, можливо, ні – ми зараз ведемо переговори щодо TikTok. Ми можемо дати йому зникнути, або можемо… не знаю, залежить від Китаю", – сказав Трамп журналістам, додавши, що "це не надто важливо". 

Попри побоювання Вашингтона, що Китай може використовувати TikTok для шпигунства, шантажу або цензури американців, сам Трамп висловив бажання зберегти застосунок.

"Я хотів би зробити це заради дітей", – наголосив американський лідер.

Дослівно: "Переговори про угоду просуваються повільно, адже будь-яка передача цінного алгоритму TikTok американському покупцеві вимагає схвалення Пекіна.

Угода готувалася ще навесні. Вона передбачала виділення американського підрозділу TikTok в нову компанію з головним офісом в США, контрольним пакетом акцій якої володіли б американські інвестори, але була призупинена після того, як Китай заявив, що не схвалить її після оголошення Трампом високих тарифів на китайські товари".

Деталі: Питання TikTok було включено до порядку денного поточних торгових переговорів між США та Китаєм, які розпочалися в Іспанії 14 вересня.

За словами джерела, включення TikTok до офіційної програми переговорів надає адміністрації Трампа "політичне прикриття" для чергового продовження дедлайну, що може викликати невдоволення серед представників обох партій у Конгресі, які наполягають на продажу платформи. Проте, як повідомляється, досягнення угоди до 17 вересня не очікується.

соцмережіСШАКитай
