Администрация Трампа готовится в четвертый раз продлить дедлайн для продажи TikTok – СМИ

Иван ДьяконовПонедельник, 15 сентября 2025, 05:32
Администрация Трампа готовится в четвертый раз продлить дедлайн для продажи TikTok – СМИ
Фото: Getty Images

Администрация президента Дональда Трампа 17 сентября, как ожидается, в четвертый раз продлит конечный срок, установленный для китайской компании ByteDance, по продаже или отделению американского бизнеса популярного приложения TikTok.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Детали: Это будет уже четвертая отсрочка, предоставленная президентом США в рамках выполнения закона, который изначально требовал от ByteDance продать американские активы до января 2025 года. После начала своего второго президентского срока 20 января Трамп решил не применять закон немедленно, последовательно продлевая дедлайн до апреля, затем до июня, и в последний раз – до сентября.

Позиция самого президента остается неопределенной. В прошлом месяце он заявлял о наличии американских покупателей и возможности дальнейшей отсрочки, однако в воскресенье, 14 сентября, высказался неоднозначно.

"Возможно, да, возможно, нет – мы сейчас ведем переговоры по TikTok. Мы можем дать ему исчезнуть, или можем... не знаю, зависит от Китая", – сказал Трамп журналистам, добавив, что "это не слишком важно".

Несмотря на опасения Вашингтона, что Китай может использовать TikTok для шпионажа, шантажа или цензуры американцев, сам Трамп выразил желание сохранить приложение.

"Я хотел бы сделать это ради детей", – подчеркнул американский лидер.

Дословно: "Переговоры о сделке продвигаются медленно, ведь любая передача ценного алгоритма TikTok американскому покупателю требует одобрения Пекина.

Сделка готовилась еще весной. Она предусматривала выделение американского подразделения TikTok в новую компанию с головным офисом в США, контрольным пакетом акций которой владели бы американские инвесторы, но была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит ее после объявления Трампом высоких тарифов на китайские товары".

Детали: Вопрос TikTok был включен в повестку дня текущих торговых переговоров между США и Китаем, которые начались в Испании 14 сентября.

По словам источника, включение TikTok в официальную повестку переговоров дает администрации Трампа "политическое прикрытие" для очередного продления дедлайна, что может вызвать недовольство среди представителей обеих партий в Конгрессе, которые настаивают на продаже платформы. Однако, как сообщается, достижение соглашения до 17 сентября не ожидается.

