Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поцілили по транспортному підприємству на Дніпропетровщині та поранили жінку

Ірина БалачукПонеділок, 15 вересня 2025, 08:04
Росіяни поцілили по транспортному підприємству на Дніпропетровщині та поранили жінку
ФОТО ДСНС

Одна людина дістала поранення та вирували пожежі на транспортному підприємстві, у лікарні та лісі внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram  

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Влучання є у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресор і по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло займання".  

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами.

 
Фото з telegram Сергія ЛИсака 

"Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, 4 приватні будинки, господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило газогін", – зазначив Лисак. 

 
Фото з telegram Сергія ЛИсака 

Синельниківський район загарбники атакували FPV-дронами та КАБами. Потерпали Покровська і Межівська громади – там горіли дах медзакладу, ліс та суха трава, а також пошкоджено адмінбудівлю.

614РЕКЛАМА:

За словами Лисака, оборонці неба збили над областю 6 ворожих дронів.

Дніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни поранили 5 людей на Нікопольщині, серед них дитина
Українські військові звільнили Філію на Дніпропетровщині – ОСУВ "Дніпро"
Одна людина загинула та 19 поранені через атаки РФ на чотири області
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: