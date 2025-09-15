Росіяни поцілили по транспортному підприємству на Дніпропетровщині та поранили жінку

Одна людина дістала поранення та вирували пожежі на транспортному підприємстві, у лікарні та лісі внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Влучання є у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресор і по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло займання".

Деталі: Нікопольський район окупанти обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами.

"Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, 4 приватні будинки, господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило газогін", – зазначив Лисак.

Синельниківський район загарбники атакували FPV-дронами та КАБами. Потерпали Покровська і Межівська громади – там горіли дах медзакладу, ліс та суха трава, а також пошкоджено адмінбудівлю.

За словами Лисака, оборонці неба збили над областю 6 ворожих дронів.